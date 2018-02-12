Вернуть кредит станет проще

Этому должны поспособствовать изменения в порядке возврата потребительских займов

В скором времени гражданам, попавшим в кредитную кабалу, станет проще из неё выбираться. Согласно проекту закона, который рассматривается сейчас в Государственной Думе, находящийся в затруднительном положении должник сможет сначала погашать проценты за пользование денежными средствами, а также основную сумму долга и только потом — неустойки, пени и штрафы.

Жизнь взаймы

На фоне стабилизации ситуации в экономике, роста заработных плат и реализации отложенного спроса на товары для населения банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита. По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), за январь — ноябрь 2017 года банки выдали россиянам 30,37 миллиона новых кредитов, что на 12 процентов больше, чем годом ранее. При этом объём кредитования увеличился на 36 процентов и составил более 4,91 триллиона рублей. Читайте по теме

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При этом эксперты отмечают, что стабилизировалась обстановка с просрочками задолженности, пик роста которой пришёлся на 2015-2016 годы. Впрочем, объём «плохих» долгов всё ещё остаётся значительным, поэтому кредиторы внимательно следят как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем своих заёмщиков с действующими обязательствами.

«У нас сегодня население слишком перекредитовано, — считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин. — Многие брали кредиты в «тучные» годы, и сейчас мы пожинаем плоды. Почему у нас настолько развиты микрофинансовые организации? Мы же понимаем, что люди просто перекредитовываются, пытаясь погасить основные задолженности. Потому что они прочно засели в кредитную кабалу. Поэтому, на мой взгляд, нужно как-то облегчить жизнь населения, надо искать и обязательно находить варианты».

Неблагоприятная очерёдность

Действующее законодательство о потребительском займе ставит обычных граждан в более уязвимое положение по сравнению с предпринимателями. Согласно положениям Гражданского кодекса, предприниматели сначала погашают проценты и основную сумму долга и лишь потом выплачивают издержки кредитора — неустойку в виде пеней и штрафов. Потребители же в том случае, когда они не могут полностью погасить кредитные обязательства, обязаны в первую очередь возместить задолженность по процентам, потом задолженность по основному долгу, затем неустойки, штрафы и пени и только затем — набежавшие проценты и сумму основного долга за текущий период платежей.

В результате получается, что заёмщик, если он заболел или потерял работу, попадает в долговую кабалу — его мизерных средств хватает только на оплату банковских штрафов, основной же долг и проценты по нему остаются неизменными, а в некоторых случаях даже растут. «К сожалению, часто возникают ситуации, когда человек платит довольно большие суммы и все эти суммы уходят на погашение пеней и штрафов, накопившихся за определённый промежуток времени. И учитывая, что пени и штрафы, как правило, набегают быстрее, чем даже проценты по кредиту, то основное тело кредита никак не уменьшается», — разъяснил «Парламентской газете» председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Защитить потребителя

Изменить эту ситуацию призван правительственный законопроект, который находится сейчас на рассмотрении Государственной Думы и уже рекомендован к принятию в первом чтении Комитетом палаты по финрынку. Правительство предлагает изменить порядок погашения задолженности по потребительскому кредиту в тех случаях, когда у должника недостаточно средств для исполнения кредитных обязательств, и установить более благоприятный для заёмщика порядок выплат, с тем чтобы потребители не были обязаны в первую очередь погашать издержки кредитора.

В целях недопущения закабаления заёмщика законопроект предусматривает, что произведённые заёмщиком платежи должны погашать задолженность в следующей очерёдности: сначала проценты за пользование денежными средствами, затем основная сумма долга и только потом неустойка и иные платежи, предусмотренные законодательством. Такой подход, по мнению разработчиков, предоставит дополнительные преимущества и защиту потребителю как экономически более слабой и зависимой стороне в отношениях с коммерческими организациями.

«Можно сделать вывод о том, что закредитованность наших граждан благодаря такому решению будет уменьшаться. А этот закон поспособствует более благоприятной социальной обстановке, поскольку люди смогут спокойнее обслуживать взятые кредиты», — предположил Анатолий Аксаков.

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В свою очередь, Дмитрий Шатохин выразил убеждённость, что такой закон улучшит ситуацию на кредитном рынке, однако не исключил, что его стоило бы доработать. «Честно говоря, я бы его ещё немножко подкорректировал, введя другой порядок, чтобы сначала всё-таки выплачивалось основное тело кредита, только потом проценты и затем пени», — добавил сенатор.

Внесённый Правительством законопроект также устанавливает, что предусмотренная им очерёдность не может быть изменена соглашением сторон. Императивный характер нормы об очерёдности погашения задолженности, по мнению разработчиков, представляет собой наиболее эффективный и действенный способ защиты прав заёмщика-потребителя, недостаточной профессиональной грамотностью которого может воспользоваться недобросовестный кредитор.

Кроме того, по заявлению должника или по инициативе суда в деле по иску кредитора к должнику о взыскании неустойки предложенный законопроектом подход позволит применять правила статьи 333 Гражданского кодекса, позволяющей суду снижать неустойку в случае её явной несоразмерности последствиям нарушения. Таким образом, как считают авторы документа, законопроект без ущемления прав кредитора позволит повысить защищённость граждан как экономически слабой стороны в договоре и будет способствовать достижению сбалансированности обеих сторон.

«Когда априори устанавливаются завышенные пени и штрафы, они реально приводят к тому, что тело кредита увеличивается в разы, что способствует закабалению и закредитованности населения. В этом плане суд, видя, что со стороны кредитора приняты заведомо несправедливые решения, может и должен снизить эти проценты неустойки до разумных пределов», — выразил мнение Анатолий Аксаков.

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