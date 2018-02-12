Воропаева: школьные каникулы должны совпадать с новогодними праздниками

Введение гибкого графика зимних школьных каникул может не отвечать интересам всех россиян: праздники у детей должны совпадать с выходными днями их родителей, заявила «Парламентской газете» председатель Молодёжного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева.

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В России могут перенести школьные каникулы

«Если для детей будет введён гибкий график школьных каникул, их выходные дни могут не совпасть с официальными январскими праздниками, во время которых отдыхают все россияне. Нужно понимать, что новогодние каникулы для родителей — это в первую очередь возможность провести время с детьми, куда-то съездить, в том числе посетить российские курорты. Если же школьные каникулы будут перенесены, родители будут работать, а дети — находиться дома одни», — сказала Воропаева.

По её мнению, если график зимних каникул российских школьников будет изменён, это помешает семьям проводить больше времени вместе.

Утром в понедельник СМИ распространили информацию, что вице-премьер Александр Хлопонин предложил изменить график зимних школьных каникул для популяризации горнолыжного отдыха на Северном Кавказе. По словам чиновника, каникулы должны совпадать с лыжным сезоном, который зависит от погоды.

В настоящее время период зимних каникул школьников не всегда совпадает с сезоном активных занятий горнолыжным спортом.

Ранее в интервью «Парламентской газете» предложение перенести зимние каникулы поддержал заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Валерий Газзаев.

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