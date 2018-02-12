В правительстве РФ думают над переносом зимних каникул

В России стоит задуматься о введении гибкого графика зимних школьных каникул, которые совпадали бы с началом лыжного сезона, чтобы семьи могли запланировать отдых на горнолыжных курортах Северного Кавказа.

Такое мнение высказал вице-премьер Александр Хлопонин в интервью «Российской газете».

Он отметил, что такие меры нужны для развития кавказских горнолыжных курортов и привел в пример опыт европейских стран, где власти подстраивают школьные каникулы зимой под то время, когда в Альпах выпадает снег.

«В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми.

У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — подчеркнул он.

По его словам, окончательного решения в российском правительстве по вопросу заимствования европейского опыта пока нет.

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», — заявил он.

При этом в Министерстве образования и науки инициативу вице-премьера не поддержали. Это следует из ответа пресс-службы ведомства, поступившего в РБК.

Вопрос о возможности установления скользящего графика начала учебного года в образовательных учреждениях и высших учебных заведениях России министерство, как напомнили в ведомстве, уже изучало по поручению президента.

Проанализировав «мнения всех субъектов Российской Федерации, а также родительского и педагогического сообщества, Минобрнауки пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года», заявили в пресс-службе.

«Против введения скользящего графика также высказалось более 89% педагогов, более 68% представителей родительского сообщества, а также большинство субъектов России», — подчеркнули в ведомстве.