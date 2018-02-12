В РФ назвали имя убийцы главаря «Оплота» боевика Жилина

В РФ в ходе следствия удалось установить личность мужчины, стрелявшего в главаря группировки «Оплот» Евгения Жилина в Подмосковье в 2016 году.

Так, российские СМИ отмечают, что по данным источника в правоохранительных органах, установлено, что Жилина застрелил гражданин Украины Николай Дидковский. Сообщается, что подозреваемый был опознан охранником Жилина Андреем Козарем, получившим в момент убийства ранение.

Кроме того, на подозреваемого указали и сотрудники ресторана, в котором произошло убийство. По их словам, в момент совершения преступления Дидковский был в усах и шляпе, которую он надвинул на глаза. В то же время, источник не сообщил, что стало мотивом для убийства. По его мнению, что в данном случае это вполне могло быть заказное убийство, не исключается и личностная неприязнь.