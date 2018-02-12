Захарченко ударился в воспоминания: «Мы потомки героев Ледового побоища»

Сегодня главарь «ДНР» Александр Захарченко рассказал о боевых действий в мае 2014 года.

Так, главарь боевиков отметил: «Хочу рассказать, как 26 мая 2014 года мы начали превращаться в армию. Это был первый штурм аэропорта. Тогда над нашим городом впервые пролетели боевые самолеты, которые начали бомбить город. Было много и трагических моментов, и героических. Но мы показали тогда наш донбасский характер».

Также, он добавил: «Там не было подразделений, не было командиров. Там были люди, которые вышли на защиту своей земли, своего города, родных и детей, за возможность жить нормальной полной жизнью».

По его словам, события 26 мая заложили «основу развития армии ДНР». Он добавил, что тогда боевики «получили чувство локтя, братства и поддержки»: «Нас нельзя сломить. В наших генах течет кровь тех людей, которые штурмовали Сталинград, победили в Полтавском сражении, ледовом побоище. Мы — потомки людей, которые тысячелетиями защищали свою Родину».