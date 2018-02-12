Защитников традиционной семьи на Западе тотально подвергают дискриминации

Эпидемия толерантности, охватившая, по команде идеологов «золотого миллиарда», «продвинутый» Запад, а за ним и прочие страны, набирает обороты. Передовому отряду нового мирового порядка — содомитам — уже мало того, что многие страны юридически уравняли их в правах с нормальными людьми и даже выдали им особые привилегии. Им нужна власть над нами — традиционным большинством. Власть, которая, как и предсказывали независимые эксперты, проявляется в виде гомодиктатуры.

6 февраля 2018 года американские СМИ сообщили, что учителю запретили на три года работать в школе за то, что она назвала гомосексуализм грехом на своей личной странице в Facebook. Джени Нокс работала в Союзе Высшей школы с 2000 года в качестве преподавателя группы студентов-инвалидов, изучающих Библию. Со студентами-инвалидами она начала работать 28 лет назад. Как и все в США, учительница имела свою личную страницу в соцсетях. Когда в ее учебном заведении официально объявили «Месяц гомосексуализма», преподаватель возмутилась, указав, что это оскорбляет традиционных «мужчин» и «женщин». Учитель раскритиковала вульгарную рекламу «Будь трансгендером!» американского сообщества «LGBTQIA+», которую разместили на огромных стендах внутри образовательной организации.

«Зачем выставлять свое противоестественное аморальное поведение напоказ перед всем остальным миром, ведь содомия — это грех, который поражает (душу) как раковая опухоль», — так Нокс раскритиковала навязываемую сверху пропаганду педерастии на личной странице в соцсети. Обратите внимание, она охарактеризовала само явление, не обращаясь к какому-либо конкретному лицу.

Учить толерантности ее никто не стал, руководство колледжа сразу перешло к дискриминации — сначала женщине перестали платить зарплату, а вскоре и вовсе уволили. Школьные власти также вменили ей в вину тот факт, что Нокс отказалась признавать «отсутствие греха как понятия». Одновременно с этим другие учителя этого учреждения получили команду отправлять ученикам письма, рассказывающие о радостях извращенцев, «нацеливая молодых и впечатлительных на нетрадиционный образ жизни». Вики Нокс отказалась выполнять эту грязную «просветительскую работу», за что и поплатилась.

Преподавательница не стала сидеть сложа руки и продолжила борьбу за свои права, рассчитывая на то, что в «демократической» Америке ей должна быть гарантирована свобода слова и свобода на вероисповедание. Подав заявление в суд, Нокс намеревалась доказать, что в соответствии с Конституцией США, христиане тоже имеют право открыто выражать свои взгляды, в том числе и в Facebook. Адвокат учителя подчеркнула в суде, что христианские ценности не имеют никакого отношения ни к ненависти, ни к терроризму, в чем обвиняли ее подзащитную.

Однако суды первой и второй инстанции были неумолимы. В итоге Департамент образования штата Нью-Джерси на три года лишил Нокс преподавательского сертификата за то, что она «так и не признала истинность обвинений».

Параллельно с этой историей британский суд города Бристоль 5 февраля рассматривал очень похожее дело. Преподаватель бристольской академии, экс-россиянка Светлана Пауэлл на уроке сказала ученице-лесбиянке: «Бог тебя тоже любит». Одноклассники тут же подали на Светлану — учителя с безупречным 17-летним стажем — заявление в школьную «Комиссию по борьбе с терроризмом». Ее обвинили в «промывании мозгов учащимся и проповеди на уроках». И снова верующий человек открыто сравнивается с террористом исключительно за свои взгляды, хотя в данной истории женщина вообще не сказала ничего плохого о сексуальных меньшинствах! На следующий день Светлану вызвали на педсовет, где разбирали недопустимость и опасность ее «христианских взглядов». А еще через день Светлану вызвал к себе сотрудник отдела кадров и сообщил, что за столь «грубый проступок» она немедленно будет уволена из Академии «без права обжалования этого решения».

Миссис Пауэлл обратилась к христианским правозащитникам и подала иск на организацию, владеющую образовательной академией, отметив, что ее уволили исключительно за христианские взгляды и упоминание слова «Бог» во время занятия. В Бристольском суде по трудовым спорам Светлана рассказала, что главным камнем преткновения стала «ее личная убежденность в том, что гомосексуализм противоречит христианским взглядам». Рассмотрение дела пока не закончено, но можно с высокой долей вероятности предположить, что женщина лишится своего рабочего места. Защитники Светланы сообщают, что сегодня в Великобритании подобные взгляды официально расцениваются как «экстремизм» и исповедующие их граждане легко поражаются в правах.

Традиционные семьи Запада — одна из немногих сплоченных сил, способных идеологически противостоять навязываемой педерастии, потому против них развязывается настоящая война, причем переформатирование сознания начинается с детского возраста. Так, 29 января 2018 года СМИ сообщили, что в испанской провинции Андалусии социалистическим большинством Андалусского парламента был принят закон о том, что отныне ЛГБТ-идеология становится обязательной к пользованию для школ, средств массовой информации и для врачей. А известный всем факт существования «всего» двух биологических полов объявляется «запрещенной информацией для детей», распространителям которой полагаются астрономические штрафы.

По новому законодательству школам (включая все католические учебные заведения, которых в Испании немало) вменяется в обязанность обучать школьников идеологии гомосексуалистов. Также оно запрещает критиковать в любых средствах массовой информации, включая интернет-социальные сети, тех, кто родился «мужчиной» или «женщиной», но объявляет себя публично якобы «немужчиной» или «неженщиной». Дети по этому закону получили «право» принимать блокирующие половое созревание химические препараты без уведомления родителей, а любая психологическая помощь гомосексуалистам и людям с расстройствами половой идентичности в Андалусии считается теперь противоправной, незаконной и наказуемой. Кроме того, весь образовательный контент (содержание школьных учебников, школьных занятий и уроков) должен быть полностью переписан в духе ЛГБТ-идеологии. Штрафы за «рассказы детям учителей, журналистов и врачей о двоичности пола» составят от 6000 до 120000 евро.

Андалусские родители совершенно справедливо трактуют данный закон «как проявление диктатуры гомосексуалистов», а местные католические епископы уже выступили с заявлением, осуждающим данный документ как серьезную «угрозу семейной жизни, системе образования и профессии врача». Указывается, что он грубо нарушает свободу мысли, свободу совести, свободу образования, а также свободу вероисповедания.

Это все давно понятно, но чего еще ожидали европейцы, давно отклонившиеся от традиционного христианского вектора развития в сторону либеральной и левой, «социал-демократической», «гуманистической» ереси? «Защита прав» сексменьшинств и психически невменяемых людей, называющих себя «бесполыми марсианами» или «розовыми единорогами», очень выгодна Джорджу Соросу и его единомышленникам-неомальтузианцам. Они крайне озабочены «перенаселением» планеты, а потому крепкие, здоровые традиционные семьи и вообще все целомудренные граждане, для которых «мораль» и «грех» — не пустые слова, в обозримом будущем рискуют оказаться вне закона.

О том, как это происходит уже сегодня, на примере «толерантной» Франции рассказал доктор филологических наук, эллинист, поэт, философ, автор десяти книг, опубликованных в России и Франции, бывший славист Сорбонны Анатолий Ливри, вынужденный покинуть университет из-за своей пророссийской позиции и традиционных взглядов.

«Французская республика официально исключила свой народ из состава человечества: 25-го июля 2017 г. парламент страны проголосовал за предложение поправки закона, запрещающей гражданам быть избранными, если прежде они подверглись уголовным преследованиям из-за своей приверженности к нормальной семье и традиционному обществу, — всё это в течение десяти лет после приговора по статье о псевдо-преступлении, названном на диалекте извращенцев "гoмoфoбиeй" (обновлённая статья 32, пункт 3 закона 1881 г. французского УК)! Другими словами, каждая личность, не страдающая сeксyaльнo-психическими отклонениями, легально приравнена к убийцам, ворам, нaсильникaм, — а ведь эта поправка неизбежно будет принята окончательно, подобно всякому недавнему французскому закону, направленному на упразднение рамок существования жизнестойкой нации. Лобби coдoмитов — тлетворная сила. А когда изврaщeнцы и их кукловоды добиваются власти, они устраивают тeppop, невыносимый любому свободному человеку. Об этом требуется помнить сейчас в России, где страдающие пeрвeрсиeй активисты стремятся и рaзврaтить детей школьного возраста и окончательно отупить представителей академических кругов: первым изврaщeнцы настырно представляются "невинными жертвами, которым запрещают любить", вторым проводят ложную идею о своей принадлежности к некоей отдельной "социальной группе". И то и другое манипуляция, а моя роль — французского диссидента — автобиографически засвидетельствовать субверсивную тактику извращенцев: ещё каких-то 15 лет назад средний француз нигде не сталкивался с сoдoмитaми ни в СМИ, ни в рекламе, ни в академической среде. Теперь же пoлoвыe отклонения буквально заполонили Францию, а доктрина изврaщeнцeв превратилась в государственную религию Пятой республики и ускоренно внедряется в России, пассивно подражая в Москве всему, что столь недавно происходило в Париже. Задача этой "гeндeрнoй" теории – расчленить традиционную, нормальную семью», – пишет доктор Ливри в своем исследовании.

Как тут ни вспомнить об утвержденном в 2018 году приказе Минздрава РФ «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», по которому врачи психдиспансеров должны в упрощенном порядке выдавать всем желающим справки о смене пола. В справке должно быть указано, что у гражданина такого-то «произошла половая переориентация с (…) на (…)», что «он (она) нуждается во внесении соответствующего изменения в запись актов гражданского состояния», и что «данная информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит». И вуаля — дорога для любителей двадцати и более видов гендеров, для невменяемых любителей всяких извращений в России становится открытой без какого-либо широкого обсуждения в обществе и даже в обход законодательной власти. Выводы из творящегося в мире, как читатель уже догадывается, неутешительны. Содомитская полиция нравов и глобальное «министерство правды» теперь будут судить людей по всему миру за «мыслепреступления» — в точном соответствии с оруэлловской антиутопией «1984». Христиане и вообще все отрицающие «новый гомосексуальный порядок» приравниваются к зомби-убийцам из ИГИЛ и им подобным фанатикам. Кстати, принятый недавно закон о биометрической идентификации россиян «внезапно» сформулирован таким образом, что не желающие вносить свои данные в единую базу и предпочитающие традиционные расчеты граждане могут быть обвинены в терроризме и экстремизме. Начинается антиконституционная эпоха, в которой никто, кроме нас самих, не позаботится о защите наших прав.

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