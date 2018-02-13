Антикоррупционные органы взялись за мэра одного из крупнейших городов Украины

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) объявили о подозрении мэру Одессы и еще четырем чиновникам городского совета.Об этом информирует ресурс “Украинские новости”, ссылаясь на свои источники в рядах НАБУ.Одесские чиновники подозреваются в хищении денежных средств в особо крупных размерах.Сообщения о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и его соратникам были отправлены по месту жительства.Впрочем, по некоторым данным, не только Геннадий Труханов, но и другие фигуранты “дела о хищении средств”, в настоящий момент находятся за границей.Что касается самого мэра Одессы, то он отбыл в Чехию накануне - 12 февраля.