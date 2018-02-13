Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провёл ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море

По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллимитровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели.

В ходе учения по организации обороны корабля от средств воздушного нападения противника для поражения целей «Адмирал Виноградов» применил артиллерийские установки и выполнил пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны «Кинжал».

Также на полигоне боевой подготовки экипажем отработаны задачи по уничтожению морской плавающей мины и осуществлена постановка пассивных помех.

Выполнение задач кораблем обеспечивали вспомогательные суда и самолёты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота.