Бывших военных не смогут лишить российского гражданства

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В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий отнимать паспорта у тех, кто получил российское гражданство на рубеже 90-х годов во время прохождения воинской службы. Поправки предлагается внести в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».
Автор законопроекта первый зампред Комитета по регламенту и Александр Курдюмов (ЛДПР) рассказал «Парламентской газете», что документ коснётся военнослужащих, которые проходили воинскую службу или службу в правоохранительных органах в бывших республиках СССР на рубеже 90-х годов и тогда же получили гражданство РСФСР.
Поводом для разработки законопроекта стал инцидент с депутатом законодательного собрания Нижегородской области Владиславом Атмаховым, которому областное управление МВД недавно прислало уведомление о том, что он не является гражданином России, а российский паспорт получил по ошибке.
Родившийся в Казахстане этнический русский Атмахов стал гражданином РСФСР в 1992 году — во время прохождения службы в российской армии, когда гражданство РФ можно было получить автоматически, если военнослужащий не возражал против этого.
«Это очень тревожный прецедент, и он, к несчастью, не единичный. Многих военнослужащих, которые служили в период с 1989 по 1992 годы в бывших республиках Советского Союза, сейчас лишают паспортов на основании того, что в те годы что-то было неправильно оформлено», — рассказал Курдюмов.
Он добавил, что сейчас МВД пытается принудить этих людей заново получать гражданство, что на самом неправильно.
«Надо раз и навсегда признать таких людей, которые получили гражданство в своё время во время прохождения воинской службы, гражданами России», — резюмировал депутат, уточнив, что законопроект поступит в Госдуму в конце февраля.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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