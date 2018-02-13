Бывших военных не смогут лишить российского гражданства

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Автор законопроекта первый зампред Комитета по регламенту и Александр Курдюмов (ЛДПР) рассказал «Парламентской газете», что документ коснётся военнослужащих, которые проходили воинскую службу или службу в правоохранительных органах в бывших республиках СССР на рубеже 90-х годов и тогда же получили гражданство РСФСР.

Поводом для разработки законопроекта стал инцидент с депутатом законодательного собрания Нижегородской области Владиславом Атмаховым, которому областное управление МВД недавно прислало уведомление о том, что он не является гражданином России, а российский паспорт получил по ошибке.

Родившийся в Казахстане этнический русский Атмахов стал гражданином РСФСР в 1992 году — во время прохождения службы в российской армии, когда гражданство РФ можно было получить автоматически, если военнослужащий не возражал против этого.

«Это очень тревожный прецедент, и он, к несчастью, не единичный. Многих военнослужащих, которые служили в период с 1989 по 1992 годы в бывших республиках Советского Союза, сейчас лишают паспортов на основании того, что в те годы что-то было неправильно оформлено», — рассказал Курдюмов.

Он добавил, что сейчас МВД пытается принудить этих людей заново получать гражданство, что на самом неправильно.

«Надо раз и навсегда признать таких людей, которые получили гражданство в своё время во время прохождения воинской службы, гражданами России», — резюмировал депутат, уточнив, что законопроект поступит в Госдуму в конце февраля.

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