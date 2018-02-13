Cамолёт-разведчик США засекли у российских границ

Американский Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4134 в понедельник провел разведку у российских границ.

По данным мониторингового ресурса Mil Radar, самолет ВВС США, дислоцированный на базе Милденхолл в Великобритании, в рамках миссии в Прибалтике облетел вокруг Калининградской области, не покидая воздушного пространства Польши и Литвы.

USAF RC-135W 62-4134 ABUZZ14 departed Mildenhall at 0730z — Eastern Poland & Baltic mission pic.twitter.com/l0Jh2pjYil

— Mil Radar (@MIL_Radar) 12 февраля 2018 г.

Ранее самолет того же типа был замечен в небе над нейтральными водами Балтийского моря.

Всего с начала 2018 года самолеты американских ВВС пролетали у западных границ РФ как минимум четырнадцать раз.

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