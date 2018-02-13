через Facebook теперь можно разводиться: появилась специальная программа

Теперь необязательно лично обращаться к юристу для подачи завления о разводе. Это можно сделать через соцсеть с помощью программы-бота.

В Facebook появилась специальная программа-бот, которая подает судебные иски и приглашает в суд.

Программу запустило адвокатское объединение Juscutum. 24 января 2018 года. Первое решение о расторжении брака, где иск подал SudoBot, украинский суд уже принял.

Теперь необходимо лишь заплатить стандартный единый платеж за подачу иска о разводе в 950 грн., говорят о своем ноу-хау в АО Juscutum.

Все просто. Чтобы развестись через Facebook, нужно зайти на страницу SudoBot в соцсети, нажать кнопку «Отправить сообщение» и начать общение с ботом, которому необходимо будет предоставить некоторые данные о себе и супруге.

В конце бот отправляет подготовленное исковое заявление на подпись адвокатам, после чего оно попадает в суд. Программа работает круглосуточно.

Бот позаботится и об иске, и об уплате судебного сбора, также подскажет, как лучше всего вести себя на судебном заседании и предложит примерный план действий для заявителя после того, как ему придет повестка