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Число иномарок на дорогах растет: «исследования» «ДНР»


Добавлено: 13 фев 2018 в 18:32, Категория: Украина
Число иномарок на дорогах растет: «исследования» «ДНР»

По данным некоего «исследования», которое проводилось долгих полтора года, в «ДНР» возросло количество зарубежных автомобилей на дорогах.

Согласно этим данным, в «ДНР» растет доля автомобилей немецкого, японского и южнокорейского производства. При этом доля автомобилей производства СССР, РФ и Украины уменьшается.

По сотоянию на январь 2018 доля южнокорейских автомобилей составляет 22,1%, немецких — 18,1%, японских — 17,3%. Доля автомобилей производства СССР и РФ за полтора года с 22,5% снизилась до 16,1%. Доля автомобилей украинского производства за последних 4 месяца с 17,4% снизилась до 13%.

Наибольшая популярность у таких марок как KIA, Volkswagen и Mazda. Наиболее существенное снижение — у ВАЗа.

В «исследовании» говорится, что за последние полтора года на дорогах оккупированного Донецка все чаще встречаются автомобили класса «E» и «F», а также внедорожники премиум класса



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Добавлено: 13 фев 2018 в 18:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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