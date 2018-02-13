День 13 февраля в истории

Всемирный день радио.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной конференцией ЮНЕСКО 19 октября 2011 года. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1946 году Организацией Объединенных Наций было создано Радио ООН.

62 год назад (1956) была торжественно открыта первая советская антарктическая станция «Мирный».

В 1955 году вышло постановление Совета Министров СССР об организации Комплексной антарктической экспедиции Академии наук СССР, на которую были возложены задачи по организации базы на побережье Антарктиды и выборе места для внутриматериковых научно-исследовательских станций.

В ноябре 1955 года из Калининграда вышел флагман экспедиции — дизель-электроход «Обь». Начальником экспедиции был назначен полярник, Герой Советского Союза Михаил Сомов.

В начале января 1956 года судно достигло берегов Антарктиды, и начались поиски подходящего места для организации базы. 14 января место было найдено и спустя пять дней на берегу моря Дейвиса стартовало строительство станции.

13 февраля 1956 года состоялось торжественное открытие первой советской антарктической станции «Мирный». Она получила своё название в честь одного из парусных шлюпов, который принимал участие в первой русской антарктической экспедиции, открывшей шестой континент.

На сегодняшний день «Мирный» является главной базой российских антарктических исследований. Станция состоит из двух посёлков, расположенных на расстоянии 800 метров друг от друга.

«Мирный» работает круглогодично. Здесь проводятся различные научные исследования, также сотрудники станции ведут наблюдения за ледовой обстановкой для определения возможности передвижения в этой зоне исследовательских кораблей.

75 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Новочеркасск.

Город был захвачен немецко-фашистскими войсками в июле 1942 года. Оккупация Новочеркасска длилась более 200 дней.

В ходе Ростовской наступательной операции Южного фронта, которая проходила с 1 января — 18 февраля 1943 года, бойцами 2-й гвардейской армии Новочеркасск был освобожден.

100 лет назад (1918) Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «О биржах труда».

Первая биржа труда, знаменитая «Морозовская биржа труда, была организована в Москве Хитровским попечительством о бедных в 1901 году. Впоследствии было создано ещё 6 постоянных бирж и несколько их временных отделений.

Первый закон о биржах труда, принятый в августе 1917 года, предусматривал открытие таких заведений в городах с населением не менее 50 тысяч человек. На биржах должны были регистрировать спрос и предложения рабочей силы, а также оказывать посреднические услуги по найму, вести статистику и систематизацию сведений о рынке труда.

13 февраля 1918 года советское правительство издало декрет «О биржах труда». Они учреждались в городах с населением не менее 20 тысяч человек, и находились в ведение профсоюзов. Также документом предусматривалось создание Всероссийского центра бирж труда.

154 года назад (1864) открыт Московский зоопарк.

Инициаторами его создания стали учёные-биологи Императорского русского общества акклиматизации животных и растений. На обустройство зоосада из казны было выделено 10 тысяч рублей золотом, а земля вокруг Пресненских прудов, где сейчас находится Старая территория парка, была передана в безвозмездное пользование. Строительство, приобретение животных и их содержания осуществлялись за счёт пожертвований и подарков. К примеру, индийского слона зоопарку подарил царь Александр II, а носорога - Великий Князь Константин Николаевич Романов.

Первоначально в зоосаде содержалось около 300 экземпляров домашних и диких животных и птиц, а его территория составляла всего 10 га.

Сегодня Московский зоопарк — одно из крупнейших научно-просветительных учреждений Москвы и излюбленное место отдыха москвичей и гостей столицы. Ежегодно его посещают около 4 миллионов человек. Московский зоопарк имеет крупнейшую в России зоологическую коллекцию (свыше 1 тысячи видов животных). Площадь этого одного из старейших европейских зоосадов в настоящее время составляет более 20 га.

176 лет назад (1842) Николай I издал указ о сооружении железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой.

Работы по её строительству были начаты в июне 1843 года, одновременно с двух сторон — от Санкт-Петербурга и от Москвы. Авторами проекта железной дороги и руководителями её строительства были русские инженеры Павел Мельников и Николай Крафт.

Для преодоления водных преград инженерам и строителям пришлось возвести 8 больших и около 200 средних и малых моста. Было построено 34 станции, а в обеих столицах — крупные вокзалы по проектам архитектора Константина Тона.

Строительство этой дороги, ставшей первой российской казённой железной дорогой, велось практически 10 лет. Она положила начало созданию в стране железнодорожной сети общегосударственного значения. Протяжённость дороги составила 645 километров.

13 ноября 1851 года состоялось официальное открытие железной дороги. Первый поезд, в котором ехали 192 пассажира, вышел из Петербурга в 11 часов 15 минут, а уже на следующий день в 9.00 утра прибыл в Москву, пробыв в пути 21 час 45 минут.

С 1855 года эта железная дорога называлась Ни­колаевской, а в 1923 году была переименована в Октябрьскую.

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