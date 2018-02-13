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Дипломат рассказал, когда минские соглашения могут претерпеть изменения


Добавлено: 13 фев 2018 в 10:53, Категория: Политика
Дипломат рассказал, когда минские соглашения могут претерпеть изменения
Минские соглашения рано или поздно будут пересмотрены. Сейчас Украине не нужно делать какие-то демарши, выходить или требовать их дезавуирования.

Такое мнение сайту "24" высказал глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

По словам дипломата, если что-то не работает, то рано или поздно это будет изменено. Украина ничего с минскими договоренностями уже не сделает, тем более, что соглашения нашими же руками легитимизированы. В то же время, говорит Яременко, так или иначе уже происходит пересмотр соглашений, идет трактовка разных положений. В частности, по очередности выполнения пунктов "Минска-2" – сначала местные выборы или безопасность на оккупированных территориях.
Процесс трактовок, уточнений минских договоренностей начался почти сразу после подписания. Но совершенно очевидно, что Россия не собирается выполнять соглашения. Украина тоже не сможет выполнить политическую часть, потому что нет внутриполитического консенсуса. Поэтому через некоторое время или в Украине изменится Верховный главнокомандующий и верховный дипломат, или еще какие-то обстоятельства появятся, и пересмотр соглашений будет осуществлен. И минские договоренности канут в лету,– считает Богдан Яременко.


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Добавлено: 13 фев 2018 в 10:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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