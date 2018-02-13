Древние артефакты нашли во время строительства Крымского моста

Огромное количество артефактов на территории строительства Крымского моста обнаружили археологи. Всего было найдено около миллиона археологических находок.

. Как рассказал профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексея Кияшко, Во время строительства Крымского моста было найдено около миллиона археологических находок, некоторые признаны артефактами

«Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев», — говорит Кияшко.

Также, по словам ученого, были найдены артефакты времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества. Предположительно ценные находки ученые передадут в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса.