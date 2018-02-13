Движение на границе Украины с Россиией было приостановлено из-за бешенного енота

Пропуск автомобилей в Николаевке на границе Украины и России во вторник временно приостановили из-за бешеного енота

«Сегодня утром со стороны сопредельной территории к автомобильному пункту пропуска „Николаевка“, что в Черниговской области, забежал енот. Все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными, поскольку животное рычало и бросалось на людей, не покидая пункт пропуска», — говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники приостановили движения на пункте пропуска, так как животное представляло реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

О еноте сотрудники пункта пропуска сообщили в Семеновскую районную организацию УООР и санитарно-эпидемиологическую станцию. «По прибытии на место происшествия представителями соответствующих служб было принято решение животное обезвредить. После чего оно было передано для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения