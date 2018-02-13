Эдуард Пичугин рассказал о своем отношении к выборам президента

Владимир Путин сам себя не выберет — заявил Эдуард Пичугин, генеральный директор кинематографической студии "Ленфильм", глава Сообщества национальных кинотеатральных организаций "Киноальянс" и член правления Союза кинематографистов и Гильдии продюсеров Российской Федерации, призывая россиян идти на выборы президента 18 марта.С выдающимся деятелем кинематографа побеседовали представители издания "ПолитЭксперт", которые, в частности, спросили у Пичугина о том, стоит ли вообще голосовать 18 марта."Конечно же стоит! Такой вопрос даже и возникать не должен в голове у добропорядочного гражданина РФ!", — воскликнул Пичугин, добавив, что голосовать необходимо в обязательнейшем порядке, потому что выборы — это редкий момент, когда нужно проявить максимальную гражданскую активность.Отвечая на вопросы о своих политических предпочтениях, Эдуард Пичугин объявил, что собирается голосовать за Путина. "Тут все очевидно. Действующий президент проявил себя в делах, поэтому у него просто нет конкурентов. Тут как в футболе — смотришь на табло и видишь реальные результаты", — говорит генеральный директор "Ленфильма".