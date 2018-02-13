Фантазии Грефа и Матвиенко предвещают новые издевательства над людьми

Фантазия наших жирующих чиновников и ростовщиков, представляющих в России интересы своих заокеанских кураторов, приобретает уже утопический характер. Накануне глава Сбербанка, почетный «дауншифтер всея Руси» Герман Греф предложил задуматься об учреждении министерства по искусственному интеллекту. В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала идею о создании министерства одиночества. В качестве эталона господа взяли Арабские Эмираты и Великобританию, где таковые ведомства уже работают. Если бы подобное озвучили в КВН – можно было бы от души посмеяться, но, увы, такие новости обычно являются предвестниками новых издевательств над «человеческим капиталом» – т.е. простыми гражданами.

Собиратель биометрии и загонятель людей в мир безналичных денег Греф, очевидно, был соответствующим образом «прочипирован» на январском Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил там в качестве модератора на круглом столе «Технология ИИ меняет компании и экономику: приобретения и угрозы».

«В бизнесе буквально все сегодня начинают этим заниматься, и это касается государства. Я не думаю, что это только PR-задача. Конечно, это PR, с одной стороны, с другой стороны, надо хорошо подумать, может быть, имеет смысл такое министерство и создать», – вновь решил продемонстрировать свою неограниченную власть в России глава Сбербанка, давая таким образом указания членам Правительства.

Греф возглавляет контору, которая является государственной только для непосвященных, и его, понятное дело, очень заботят новейшие тенденции в глобальном бизнесе, а никак не социально-экономические бедствия современной России. У нас уже есть один «министр без портфеля» – технократ Михаил Абызов чья семья имеет гражданство США, делающий наше правительство «открытым» любым международным ветрам. Теперь Оскарович предлагает за счет бюджета назначить ему компаньона, да еще и с собственным аппаратом и бюджетом. Тот факт, что в ноябре 2017 года падение реального сектора экономики достигло максимума с 2009 года, что каждый седьмой россиянин живет в нищете, видимо, никак не может прервать «золотой дождь» для безумных экспериментов любимчика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Не отстает от главного банкстера и первое лицо СовФеда Валентина Матвиенко.

«Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества (как в Великобритании – прим. ред.), я не знаю. Я уже предлагала создать министерство счастья, как-то не очень поддерживают пока меня. На очереди – министерство одиночества. Будем креативить, может быть, и достучимся», – цитирует спикера СФ РИА Новости.

Нужна ли народу такая креативность чиновников и парламентариев, Валентина Ивановна не поинтересовалась. Еще бы – ведь речь идет об очередной бессмысленной попытке копирования британского опыта, выделении средств под пристройство своих знакомых и родственников на хлебные места. При этом Матвиенко даже не скрывает: собственно целевой аудитории – т.е. одиноким пожилым россиянам, денег никто выделять не собирается.

«Это очень важная тема – одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание», – заботливо рассказывает Матвиенко.

Если с нашей «доступной медициной», дай Бог, две трети из ныне трудоспособных мужчин и женщин доживут до пенсионного возраста, их там будет ожидать «прожиточный минимум» в виде МРОТ, выжить на который, на самом деле, проблематично. И в самом деле – зачем нашим пенсионерам пособия на уровне тех же британских? Главное, что они будут не обделены вниманием нового министерства миллионеров. Помирать – так с музыкой!

Помнится, у Джорджа Оруэлла в антиутопии «1984» было министерство любви, в котором «распыляли» человеческую личность у каждого, кто был способен мыслить самостоятельно. Было и министерство правды, которое на практике занималось прямо противоположным – т.е. враньем и обработкой мозгов 24 часа в сутки. И конечно, министерство мира, отвечавшее за войну и постоянное нагнетание градуса ненависти в обществе. Теперь же нам на полном серьезе предлагают учредить в России министерства счастья и одиночества – естественно, исключительно ради блага народа. Каковы будут истинные задачи этих учреждений – пусть каждый решит для себя сам, тут есть где разгуляться фантазии. По оруэлловской формуле эти цели и задачи должны быть прямо противоположны названиям ведомств.

Что касается искусственного интеллекта, то фанатичная вера официально оформляется в религию, адептом которой является не только Герман Греф. В Кремниевой долине основана первая в мире цифровая церковь, проповедующая «радости» трансгуманизма в своей доктрине «Путь будущего». Ее создатель, экс-инженер Google и Uber Энтони Левандовски довел до логического конца идею «бога из машины» (deus ex machina). В своем Руководстве (евангелии цифровой религии) Левандовски утверждает, что новый искусственный суперинтеллект, который вскоре будет создан человеком, превзойдет его по уму и перехватит у человечества контроль над Землей. Он и станет богом для всех нас, а люди должны «убедить его в необходимости заботы о себе», а не превращении в «его домашних зверушек». Министерства по ИИ как раз и будут создаваться по всему миру для того, чтобы «мирно» и «дружественно» передавать властные полномочия от людей к машинам. Атомизированное, лишенное традиционных ценностей человечество планируется отдать на откуп «министерствам счастья, любви и одиночества», где оно будет получать получать свою «кружку сомы» и уходить в виртуальные сны. В очередной раз убеждаешься, что писатели-футурологи – самые лучшие прогнозисты и предсказатели.

В заключение остается напомнить господину Грефу о печальном будущем его вотчины. Он приводит нам в пример ОАЭ, где всерьез занимаются поддержкой искусственного интеллекта, но именно в этой стране уже давно нет ссудного процента. Исламский банкинг подразумевает высокий уровень этики и морали, исключая кредитование физических лиц, оказавшихся в тяжелом материальном положении, а также делание банками денег из других денег (т.е. из воздуха). И если уж использовать зарубежный опыт, то начать надо с ликвидации прокладок в лице Сбербанка сотоварищи, безальтернативно навязывающих нам свои медвежьи услуги при ведении бизнеса, совершении платежей и переводов, и имеющих с этого вечный гешефт.

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