Федерация керлинга РФ назвала бронзу на ОИ-2018 «минутой славы»

Вице-президент по региональному и стратегическому развитию Федерации керлинга РФ Андрей Созин отметил, что российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова успешно выступили на зимних Олимпийских играх, но еще не осознали радость победы.

По его словам, бронзовая медаль — минута славы у керлинга. Александра Крушельницого и Анастасию Брызгалову все поздравляют, но сами керлингисты еще не осознали, что победили.

«Наверное, поймут, когда вернутся домой», — отметил Созин.

Вице-президент по региональному и стратегическому развитию Федерации керлинга рассказал «360», что керлингистам нужно увидеть родителей и услышать, что вся страна видела их победу.

Первое интервью Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого! Поздравляем с бронзой! #ОИ2018 #Olympics #керлинг pic.twitter.com/fgm8qcxbB7

— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 13 февраля 2018 г.