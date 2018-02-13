«Фонд защиты вкладчиков» компенсирует затраты за счёт предприятий-должников

Показать меню
Актуально
"Наполи" одержал волевую победу над "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу - 01:07 Российская шпажистка Андрюшина стала второй на этапе Кубка мира в Барселоне - 01:07 Российская шпажистка Андрюшина стала второй на этапе Кубка мира в Барселоне Российский рапирист Алексей Черемисинов победил на этапе Кубка мира в Бонне - 01:07 Российский рапирист Алексей Черемисинов победил на этапе Кубка мира в Бонне Испанец Карбальес Баэна стал первым финалистом теннисного турнира в Кито - 01:07 Испанец Карбальес Баэна стал первым финалистом теннисного турнира в Кито Баскетболист "Фенербахче" Ян Веселы признан MVP 22-го тура Евролиги - 01:07 Баскетболист Рай для перфекционистов (ФОТО) - 01:14 Рай для перфекционистов (ФОТО) Хет-трик Роналду помог "Реалу" разгромить "Реал Сосьедад" в матче чемпионата - 01:18 Хет-трик Роналду помог Шотландия выпустила самый крепкий джин - 01:25 Шотландия выпустила самый крепкий джин Сборная Португалии в овертайме победила команду Испании в финале ЧЕ по - 01:29 Сборная Португалии в овертайме победила команду Испании в финале ЧЕ по мини-футболу Турция понесла самые серьезные потери с момента ввода войск в Сирию (ФОТО) - 01:31 Турция понесла самые серьезные потери с момента ввода войск в Сирию (ФОТО) Более 400 ростовчан посетили новую артиллерийскую часть 150-й мотострелковой - 01:32 Более 400 ростовчан посетили новую артиллерийскую часть 150-й мотострелковой дивизии ЮВО Гандболисты СКИФа победили "Зриньски Мостар" в первом матче 1/8 финала Кубка - 01:40 Гандболисты СКИФа победили Обнаружена причина неизлечимого ожирения - 01:41 Обнаружена причина неизлечимого ожирения ЦРУ опровергло информацию о «русском информаторе» - 01:49 ЦРУ опровергло информацию о «русском информаторе» Кречин: владелец "Куньлуня" раскаялся, увидев настоящие просчеты Кинэна - 01:55 Кречин: владелец На Украине задержали пытавшегося прорваться в Чернобыльскую зону азербайджанца - 02:05 На Украине задержали пытавшегося прорваться в Чернобыльскую зону азербайджанца NI: США обладает «идеальным оружием» против российских подлодок - 02:11 NI: США обладает «идеальным оружием» против российских подлодок
» » «Фонд защиты вкладчиков» компенсирует затраты за счёт предприятий-должников

«Фонд защиты вкладчиков» компенсирует затраты за счёт предприятий-должников


Добавлено: 13 фев 2018 в 00:57,
«Фонд защиты вкладчиков» компенсирует затраты за счёт предприятий-должников

На заседании Комитета Госдумы по финрынку 13 февраля рассмотрят законопроект о компенсациях затрат «Фонда защиты вкладчиков» за счёт предприятий Крыма и Севастополя, задолжавших иностранных банкам.  

В соответствии с законом о защите интересов физических лиц, имеющих вклады в подразделениях банков в Крыму и Севастополе, компенсации этим гражданам осуществляет «Фонд защиты вкладчиков». Кредитные учреждения, вкладчиками которых выплачиваются компенсации, расположены за пределами России, что затрудняет удовлетворение требований Фонда к этим банкам. При этом значительная часть имущества этих банков находится в Крыму и Севастополе. К такому имуществу относятся  права кредитных учреждений по кредитным договорам, заемщики по которым находятся на указанных территориях.

Законопроектом предлагается дать Фонду возможность осуществлять права кредитора по обязательствам юридических лиц перед такими банками, в том числе предъявлять требования  погашения задолженности и заключать соглашения о  реструктуризации задолженности. Это позволит компенсировать затраты Фонда на выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков. Например, вкладчикам «Ощадбанка» выплачено 4,7 миллиардов рублей. Эти средства банк должен возместить фонду.  Для удовлетворения этих требований будут использованы активы банка, расположенные в Крымском федеральном округе. Для компенсации планируется также обратить взыскание на права требования «Ощадбанка»  третьим лицам, не исполнившим перед ним денежные обязательства.

Важно, что положения законопроекта дают возможность взыскания на имущество только тех юридических лиц, размер долга которых перед банком превышает 5 миллионов рублей. При этом законопроект не касается юрлиц, единственным учредителем или собственником имущества которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram

В Госдуме предложили определять время школьных каникул на референдуме


Российские фигуристы взяли серебро на Играх в Пхёнчхане


В России могут перенести школьные каникулы



Материалы по теме:

Фонд защиты вкладчиков Крыма вернул лишь 4% суммы, потраченной на выплаты клиентам украинских банков
АЗС Коломойского в Севастополе продадут для погашения долгов перед вкладчиками его банка
В Крыму будут выдавать компенсации вкладчикам украинских банков деньгами Коломойского
В Крыму арестована собственность украинских банков
Добавлено: 13 фев 2018 в 00:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости

"Рома" разгромила на своем поле "Беневенто" в 24-м туре чемпионата Италии по футболу

Минским соглашениям исполнится три года

Минским соглашениям исполнится три года

США и Украина выразили соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

США и Украина выразили соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

Страшная цена войны: «Они гибнут снова и снова»

Страшная цена войны: «Они гибнут снова и снова»

Загрузка...



Лента новостей
Военную академию РВСН и ее филиал в рамках Дня открытых дверей посетило рекордное количество - 00:29 Военную академию РВСН и ее филиал в рамках Дня открытых дверей посетило рекордное количество школьниковУ границы РФ засекли американский самолет-разведчик - 00:21 У границы РФ засекли американский самолет-разведчикСаакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину (ВИДЕО) - 00:17 Саакашвили анонсировал новый «прорыв» на Украину (ВИДЕО)Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочим визитом в Армению - 00:15 Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочим визитом в АрмениюПрогулки с братьями и поддержка для мамы: как провела время в Нью-Йорке дочь Дэвида и Виктории - 00:10 Прогулки с братьями и поддержка для мамы: как провела время в Нью-Йорке дочь Дэвида и Виктории Бекхэм ХарперГрудинин продолжает вводить ЦИК в заблуждение с иностранными счетами - 00:07 Грудинин продолжает вводить ЦИК в заблуждение с иностранными счетамиБелый дом: США не обсуждали с Израилем аннексию Западного берега - 00:06 Белый дом: США не обсуждали с Израилем аннексию Западного берегаНемецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Роттердаме - 00:04 Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в РоттердамеПервый канал покажет церемонию закрытия Олимпиады – 2018: известно, когда и во сколько - 23:52 Первый канал покажет церемонию закрытия Олимпиады – 2018: известно, когда и во сколькоСторонники Саакашвили принесли к администрации Порошенко покрышки - 23:50 Сторонники Саакашвили принесли к администрации Порошенко покрышкиСаакашвили пообещал найти способ вновь прорваться на Украину - 23:50 Саакашвили пообещал найти способ вновь прорваться на УкраинуСаакашвили о Порошенко: мы его отправим в тюрьму - 23:46 Саакашвили о Порошенко: мы его отправим в тюрьмуАдвокаты Януковича нашли пули, которыми стреляли в силовиков на Майдане (ФОТО) - 23:45 Адвокаты Януковича нашли пули, которыми стреляли в силовиков на Майдане (ФОТО)Ученые совершили прорыв в лечении астмы - 23:45 Ученые совершили прорыв в лечении астмы
Последние новости
Танки и спецназ на Курилах: Армия России дала грозный ответ на дерзкие заявления японцев (ФОТО) - 01:04 Танки и спецназ на Курилах: Армия России дала грозный ответ на дерзкие заявления японцев (ФОТО) Основатель WikiLeaks сообщил о получении конверта из США с белым порошком - 00:54 Основатель WikiLeaks сообщил о получении конверта из США с белым порошком Здоровье невестки Трампа, вскрывшей конверт с белым порошком, вне опасности - 00:54 Здоровье невестки Трампа, вскрывшей конверт с белым порошком, вне опасности В Госдуме предлагают не лишать гражданства РФ бывших российских военных - 00:54 В Госдуме предлагают не лишать гражданства РФ бывших российских военных Глава «Укроборонпрома» подал в отставку - 00:50 Глава «Укроборонпрома» подал в отставку Суд рассмотрит иск благотворительного фонда к ФК "Ростов" на 330 млн рублей - 00:48 Суд рассмотрит иск благотворительного фонда к ФК Сборная России по бадминтону стартует на чемпионате Европы в Казани - 00:48 Сборная России по бадминтону стартует на чемпионате Европы в Казани Суд объявил Гужву в розыск - 00:46 Суд объявил Гужву в розыск Порошенко уволил Романова с должности главы Укроборонпрома - 00:46 Порошенко уволил Романова с должности главы Укроборонпрома Главком ВМФ России и командующие флотами приняли участие в Ассамблее Морского Собрания - 00:42 Главком ВМФ России и командующие флотами приняли участие в Ассамблее Морского Собрания Санкт-Петербурга Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провёл ракетные и - 00:42 Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провёл ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море Подозреваемого в убийстве контрактника отправили в СИЗО - 00:39 Подозреваемого в убийстве контрактника отправили в СИЗО Ученые научились уничтожать вирус гриппа - 00:39 Ученые научились уничтожать вирус гриппа
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"