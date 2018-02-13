«Фонд защиты вкладчиков» компенсирует затраты за счёт предприятий-должников

На заседании Комитета Госдумы по финрынку 13 февраля рассмотрят законопроект о компенсациях затрат «Фонда защиты вкладчиков» за счёт предприятий Крыма и Севастополя, задолжавших иностранных банкам.

В соответствии с законом о защите интересов физических лиц, имеющих вклады в подразделениях банков в Крыму и Севастополе, компенсации этим гражданам осуществляет «Фонд защиты вкладчиков». Кредитные учреждения, вкладчиками которых выплачиваются компенсации, расположены за пределами России, что затрудняет удовлетворение требований Фонда к этим банкам. При этом значительная часть имущества этих банков находится в Крыму и Севастополе. К такому имуществу относятся права кредитных учреждений по кредитным договорам, заемщики по которым находятся на указанных территориях.

Законопроектом предлагается дать Фонду возможность осуществлять права кредитора по обязательствам юридических лиц перед такими банками, в том числе предъявлять требования погашения задолженности и заключать соглашения о реструктуризации задолженности. Это позволит компенсировать затраты Фонда на выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков. Например, вкладчикам «Ощадбанка» выплачено 4,7 миллиардов рублей. Эти средства банк должен возместить фонду. Для удовлетворения этих требований будут использованы активы банка, расположенные в Крымском федеральном округе. Для компенсации планируется также обратить взыскание на права требования «Ощадбанка» третьим лицам, не исполнившим перед ним денежные обязательства.

Важно, что положения законопроекта дают возможность взыскания на имущество только тех юридических лиц, размер долга которых перед банком превышает 5 миллионов рублей. При этом законопроект не касается юрлиц, единственным учредителем или собственником имущества которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования.

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