Глава Нацполиции назвал самые криминогенные города Украины

Самыми криминогенного регионами Украины являются Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса.

В то же время наименьший уровень преступности зафиксирован в Донецкой и Луганской областях.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев отметил: «Днипро, Харьков, Запорожье и Одесса — это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений».

Также, Сергей Князев добавил, что среди самых распространенных видов преступлений в Украине являются кражи. Он уточнил: «Весь спектр: дома, придомовая территория, квартиры».