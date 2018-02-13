Глава «Укроборонпрома» подал в отставку

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов решил уйти в отставку.

«Я принял решение покинуть свой пост руководителя ГК „Укроборонпром“. Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение», — говорится в его заявлении, размещенном на сайте концерна.

Романов отметил, что за все время своей работы в «Укроборонпроме» СМИ напоминали ему, что он «пришел в госконцерн из бизнеса».