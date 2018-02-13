Главарь «ДНР» о бизнесе: «Если ты молодой предприниматель, ты уже жулик»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко потребовал арестовать людей, которые проводили опросы о государственной помощи молодым предпринимателям.

Так, он отметил: «Мне доложили в „МВД“, что месяц назад бегали какие-то опросники делали, я сказал — арестовать мгновенно. Это попахивает аферизмом, если ты молодой предприниматель, ты уже жулик».

По его словам, он не считает нужным развивать частное фермерство в селах, так как «в сельском хозяйстве главное — работа и достойная зарплата».

Кроме того, он заявил: «Представьте, что вы занимаетесь бизнесом. За что я вам буду давать деньги? За то, что вы такой хороший молодой предприниматель? Зашел, сказал, дайте денег, я буду свиней выращивать. На селе главная задача это работа, чтоб люди вовремя получали деньги и за свою работу получали достойные деньги».

При этом он добавил, что молодым людям не нужно заниматься предпринимательством, так как им необходимо создавать семьи и обеспечивать будущее своих детей: «Нигде в мире просто так никому денег не дают. — сказал боевик. — Какой возраст молодых предпринимателей? 18–20 лет. Ну ты сначала женись, создай свою семью, купи квартиру или как-то обеспечь будущее своему ребенку. А потом думай».