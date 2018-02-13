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Главком ВМФ России и командующие флотами приняли участие в Ассамблее Морского Собрания Санкт-Петербурга


Добавлено: 13 фев 2018 в 00:42, Категория: Общество
Главком ВМФ России и командующие флотами приняли участие в Ассамблее Морского Собрания Санкт-Петербурга
 



В Екатерининском дворце (г.Пушкин) состоялась Ассамблея Санкт-Петербургского Морского собрания, посвященная 108-й годовщине со дня создания этой организации.

В Ассамблее приняли участие Главнокомандующий Военно-Морским Флотом, командующие флотами ВМФ России, командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов, Полномочный Представитель Президента РФ в Северо-Кавказском Федеральном округе Олег Белавенцев, Полномочный Представитель Президента РФ в Северо-Западном Федеральном Александр Дмитриевич Беглов, Глава Республики Ингушетия Юнус-БекЕвкуров, Глава Кабардино-Балкарии Юрий Александрович Коков, представители Главного командования ВМФ, руководители предприятий ОПК, генеральный директор ГМЗ «Царское Село» почётный член СПб МС Ольга Таратынова.

45-ю по счету Ассамблею Санкт-Петербургского Морского Собрания открыл его Николай Орлов, который проинформировал участников мероприятия об итогах работы Морского Собрания в 2017 году. Николай Орлов сообщил, что « Ключевыми событиями в которых принимало участие Санкт-Петербургское Морское собрание стали Главный Военно-Морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте, научные конференции и симпозиумы, круглые столы, которые были организованы Морским Собранием в Санкт-Петербурге, в Турции, Москве, Выборге». По его словам «Морское Собрание принимало участие в крупных общероссийских и международных симпозиумах, посвящённых знаменательным датам из истории Русского флота, его боевой деятельности и взаимодействию с Армией, выдающимся флотоводцам».

«В стенах Морского Собрания Санкт-Петербурга состоялись традиционные встречи с представителями исторической и культурной общественности города с обсуждением актуальных проблем истории нашего Отечества и флота, с докладами и выступлениями о судьбах моряков и известных морских династий России. Морское собрание реализовало ряд крупных издательских проектов, включая издание литературы для детей, проделанной в едином русле патриотического воспитания молодёжи. Среди изданных научных трудов и монографий - «Главный Военно-Морской парад России» и «Морское сражение под Наварином. Причины и следствия», презентация которой состоялась в Центральном Военно-морском музее».

Духовник Морского собрания настоятель Никольского Богоявленского Кафедрального Собора протоиерей Богдан Сойко благословил работу Ассамблеи и подчеркнул, что в преддверии грядущего Великого Поста, который начнётся 19 февраля и продлится до 7-го апреля, очень важным является приумножение духовных ценностей нашего общества, нравственное совершенствование каждого человека и его неиссякаемая надежда на Бога

В своем выступлении перед участниками Ассамблеи Санкт-Петербургского Морского Собрания Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Владимир Королев отметил, важнейшую роль МС СПб со дня своего основания в 1910 году в сплочении морских офицеров, в сбережении духовных и воинских традиций на флоте, огромный вклад Морского собрания в дело перезахоронения последнего Морского министра императорской России И.К. Григоровича.

«Роль хранителя эталона русских флотских традиций ровно 108 лет назад Указом Императора Николая II была вверена Морскому собранию Санкт-Петербурга. Приказом Морского Министра Степана Аркадьевича Воеводского было предписано «кают-компанию офицеров флотских экипажей, расположенных в Санкт-Петербурге, именовать впредь морским собранием». Так был начат отсчет истории Морского Собрания. С этого момента Морское Собрание стало выполнять важнейшую задачу по обеспечению преемственности морских и офицерских традиций, поддержке военных моряков духовно и нравственно. Возрождение морских традиций Российского флота, сплочение моряков в выполнении служебного долга, на идеях патриотизма и беззаветного служения Отечеству и народу, как никогда необходимо сейчас, когда Военно-Морской Флот в полной мере восстановил свое присутствие в Мировом океане, осуществляет военно-дипломатическую миссию и активно обновляется», - сказал Главком ВМФ.

Выступая перед участниками Ассамблеии, Адмирал Владимир Королёв особо подчеркнул, что «новый Флот новой России – это современный вид Вооруженных Сил, который получил большой практический опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики, обрушив на голову террористов 100 ракет и произведя 400 боевых вылетов с поражением 1300 целей незаконных вооруженных формирований в ходе действий корабельной авианосной группы в Средиземном море. Это Флот, который раз и навсегда избавил от угрозы морского пиратства районы Аденского залива и Африканского Рога. Это Флот, который успешно осваивает Арктику и является гарантом безопасности морской деятельности России в Мировом океане. И, конечно же, это Флот, который делает географические открытия, исследует северные и дальневосточные острова, моря Антарктиды. Вдумайтесь, за последние несколько лет военными гидрографами открыто 11 островов, 9 мысов, 6 проливов и 5 бухт».

Главком ВМФ также напомнил присутствующим, что « в эти дни военные моряки отдают дань памяти подвигу экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», а также тем, кто отразил атаку эскадры адмирала Того на Порт-Артур. Это те самые страницы летописи нашего Флота, которые сегодня хранит Морское Собрание. Это прошлое, которое налагает на нас с вами огромную ответственность за активное развитие нашего Военно-Морского Флота».

Информируя участников Ассамблеи о состоянии и развитии Военно-Морского Флота, Главнокомандующий ВМФ подчеркнул, что «Военно-Морской Флот России активно оснащается и является сегодня всеширотным океанским флотом».

«Сегодня восстановлена практика межфлотских переходов подо льдами Арктики, развернуто строительство подводных лодок четвертого поколения «Борей» и «Ясень», показатель наплаванности в объединениях и соединениях ВМФ вырос на 95%, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло на 30%. Более, чем в полтора раза возросла оснащенность Морской авиации ВМФ, а показатели налета морских летчиков увеличились почти в 2 раза», сказал, в частности Адмирал Владимир Королёв.

«Но, повторюсь, все эти успехи были бы невозможны, если бы в каждом из нас не бился пульс флотских традиций и, более, чем трехвековой истории Российского Флота», - резюмировал Главком ВМФ.

Торжественную часть Ассамблеи продолжила церемония подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между Республикой Ингушетия и Государственным художественно-архитектурным дворцово-парковым музеем-заповедником «Царское Село». Подписи на документах поставили директор музея-заповедника Ольга Таратынова и Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

После подписания соглашения Председатель Санкт-Петербургского Морского Собрания Николай Орлов объявил решение Совета старшин о приёме в Почётные члены Собрания командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова , командующего Балтийским флотом вице-адмирала Александра Носатова , командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца и вручил им дипломы и знаки Почётного члена Морского Собрания.

В ходе Ассамблеи состоялся концерт солистов Мариинского театра. В их исполнении звучала классическая музыка, арии из опер итальянских композиторов, песни на стихи русских поэтов.



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Добавлено: 13 фев 2018 в 00:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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