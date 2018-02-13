Госдеп дал новую формулировку условиям отмены санкций против России

В Госдепе сделали ряд заявлений по антироссийским санкциям.

Первое заявление было сделано относительно санкций, привязанных к ситуации на востоке Украины.

Отметим, что раньше условием отмены санкций были Минские соглашения, выполнение которых требовали от России. При этом в Москве не раз заявляли, что Россия не является стороной конфликта, а выполнение минских договорённостей напрямую зависит именно от конфликтующих сторон.

Второе заявление было сделано относительно санкций, введённых сразу после президентских выборов в США. Тогда, новые антироссийские меры объяснялись якобы вмешательством Москвы в процесс выборов.

Напомним, в США проводилось расследование в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах. Вашингтон обвинил Россию во вмешательстве в выборы и в победе Трампа, однако ни одного доказательства за все время расследования представлено не было.