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Госдеп дал новую формулировку условиям отмены санкций против России


Добавлено: 13 фев 2018 в 11:24, Категория: Политика
Госдеп дал новую формулировку условиям отмены санкций против России

В Госдепе сделали ряд заявлений по антироссийским санкциям.

Первое заявление было сделано относительно санкций, привязанных к ситуации на востоке Украины.

Отметим, что раньше условием отмены санкций были Минские соглашения, выполнение которых требовали от России. При этом в Москве не раз заявляли, что Россия не является стороной конфликта, а выполнение минских договорённостей напрямую зависит именно от конфликтующих сторон.

Второе заявление было сделано относительно санкций, введённых сразу после президентских выборов в США. Тогда, новые антироссийские меры объяснялись якобы вмешательством Москвы в процесс выборов.

Напомним, в США проводилось расследование в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах. Вашингтон обвинил Россию во вмешательстве в выборы и в победе Трампа, однако ни одного доказательства за все время расследования представлено не было.



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Добавлено: 13 фев 2018 в 11:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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