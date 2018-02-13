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Госдеп США озвучил условия для отмены санкций против России


Добавлено: 13 фев 2018 в 12:53, Категория: Украина
Госдеп США озвучил условия для отмены санкций против России

Заместитель помощника госсекретаря США Кэтлин Кавалек заявила, что Соединенные Штаты готовы к отмене санкций против России, когда «прекратятся действия, которые привели к их введению».

Кавалек отметила: «Ушедший год выдался сложным для американо-российских отношений. Я думаю, в первую очередь, важно не забывать о причинах, почему США ввели санкции в отношении России из-за агрессии на Украине. Санкции связаны с ситуацией вокруг Украины и введенные из-за этих действий, могут быть отменены, если минские договоренности будут реализованы полностью. Администрация США абсолютно готова к отмене этих санкций, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены».

Известно, что на прошлой неделе она посетила РФ, где встретилась с представителями посольства США в РФ, а также с представителями американского бизнеса и представителями российского МИД. Кроме того, Кавалек совершила поездки в регионы, где встретилась с представителями американских консульств в РФ.



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Добавлено: 13 фев 2018 в 12:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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