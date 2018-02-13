Известная актриса похудела на 27 кг

Блейк Лайви, жена Райана Рейнольдса, похудела после родов на 27 килограмм. Актриса похвасталась результатом, разместив фото в социалных сетях.

Актриса Блейк Лайвли поделилась своими фото со спортзала. Жена Райана Рейнольдса хвастается, что потеряла 61 фунт (около 27 килограммов) после рождения дочери Инес.

На снимке Лайвли со своим персональным тренером Доном Саладино. Актриса демонстрирует подтянутую фигуру в обтягивающих черных штанах и коротком черном топе.

В посте под фото актриса благодарит тренера за помощь. «Невозможно убрать 27 килограммов, которые вы набрали во время беременности, листая ленту в Instagram и мучать себя вопросом, почему вы выглядите не так, как модели. Спасибо Дону Саладино, что заставил меня. За 10 месяцев набрала и за 14 сбросила. Очень горжусь» — поделилась эмоциями Лайвли.

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