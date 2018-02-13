Контролеры долгов по алиментам, начали ездить по регионам Украины

В Киевской и Запорожской областях начали ездить первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов. Среди прочего мобильные группы проводят проверку состояния выполнения решений по взысканию алиментов с недобросовестных должников.

По данным ведомства, они проводят разъяснительную работу среди государственных исполнителей о применении норм нового закона об усилении ответственности за неуплату алиментов.

В частности объясняют, какие меры и как можно на практике применять к должникам.

Также мобильные группы проводят проверку состояния выполнения решений по взысканию алиментов с недобросовестных должников. В состав групп входят специалисты центрального и местных управлений государственной исполнительной службы Минюста. До конца февраля группы планируют провести проверки во всех регионах Украины.