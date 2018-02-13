Кто родился 13 февраля

Поль Бийя (85 лет), президент Республики Камерун. Работал в канцелярии первого президента страны Амаду Ахиджо (1960-1982), пройдя путь от служащего по особым поручениям до генерального секретаря. Около 10 лет возглавлял правительство Камеруна. В ноябре 1982 года Амаду Ахиджо из-за плохого состояния здоровья добровольно сложил с себя полномочия и передал их Полю Бийя. Впоследствии он избирался на пост главы государства шесть раз: в 1984, 1988, 1992, 1997, 2004 и 2011 годах.

Питер О’Нил (53 года), премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи. Был исполнительным директором в ряде компаний, работающих в различных сферах, в том числе страховой и банковской. Избирался в Национальный парламент. Возглавлял министерства труда и производственных отношений; государственных служб; финансов и казначейства; общественных работ и транспорта. В августе 2011 года был избран на пост премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи.

Георгий Михайлович Бериев (1903-1979), советский авиаконструктор. Работал в КБ МОС ВАО, был заместителем начальника морской бригады ЦКБ завода имени В. Р. Менжинского. В 1934 году Георгий Бериев возглавил созданное в Таганроге Центральное конструкторское бюро морского самолётостроения при авиационном заводе № 31 (ныне — Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева). Под его руководством созданы гидросамолеты: МБР-2, МП-1, МП-1Т, корабельные катапультные КОР-1 и КОР-2, Бе-6, реактивная лодка Бе-10, амфибии Бе-12 и Бе-12ПС — серийные; МДР-5, МБР-7, ЛЛ-143, Бе-8, Р-1, Бе-14 — опытные, пассажирский Бе-30 (Бе-32), опытный самолет-снаряд П-10.Яндекс.Дзенв Telegram

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