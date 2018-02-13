Лавров о войне с Украиной: «Мы не намерены извиняться»

Россия не будет извиняться перед Украиной за боевые действия в Донбассе и аннексию Крыма.

Иинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что санкции против России наносят ущерб и странам Евросоюза. Он отметил: «Мы не интересуемся отношением Европейского Союза и вообще тех стран, которые ввели против нас санкции, что они на эту тему думают, мы читаем оценки, они все как одна говорят, что санкции наносят ущерб нашим двухсторонним отношениям. Пока эта линия не остановилась, мы, конечно, занимаемся своей экономикой, развитием своих возможностей быть независимыми от подобного рода эксцессов, потому что есть в западном стане небольшое, но агрессивное меньшинство, которое пытается не позволить нормализовать отношения с Российской Федерацией. У этого меньшинства очень часто идут на поводу».

По его словам, Россия не намерена извиняться за агрессию против Украины: «Без ультиматумов, без требований покаяться, извиниться. Мы все свои действия открыто на основе международно-правовых норм объяснили. Все те, кто хочет нас услышать, нас услышали. Мы сегодня говорили и про Украину, и про Крым».