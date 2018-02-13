Михаил Саакашвили выступил с обращением к Генеральной прокуратуре Украины

Пребывая в Варшаве, депортированный из Украины Михаил Саакашвили провел пресс-конференцию на своей официальной странице в Facebook.В частности, бывший губернатор Одесской области обратился к главе ГПУ Юрию Луценко, назвав его “невеждой”.Саакашвили потребовал допустить его к следственным действиям, чтобы он мог доказать свою непричастность к связям со скандальным олигархом Сергеем Курченко, в чем его обвиняет Генеральная прокуратура Украины.В заключении одиозный политик добавил, что сам генеральный прокурор Юрий Луценко, “рано или поздно отправится на заслуженный отпуск в тюрьму”.