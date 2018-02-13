МОК предъявил новые ограничения к нацсимволике на ОИ-2018

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала заявление, в котором сообщила о готовности неукоснительно соблюдать как уже поступившие, так и новые инструкции и требования Международного олимпийского комитета.

Речь идет о требовании МОК использовать для российских команд на всех официальных медиаресурсах ФХР только наименование «Олимпийские Атлеты из России» и олимпийский флаг. Ранее ограничений на использование национальной символики и наименование сборной не было.

В свою очередь пресс-атташе сборной США Дэйв Фишер сообщил USA Today о просьбе МОК убрать изображение статуи Свободы со шлемов американских хоккеисток Николь Хэнсли и Алекс Ригсби. Комитет расценил его как политический символ. Сейчас Фишер добивается разрешения оставить символ на шлемах вратарей. Вопрос будет решен 13 февраля до матча с российской командой, который состоится в 15:10 мск.

Эксперты компании «Рейтинг Букмекеров» считают мужскую сборную России по хоккею фаворитами Олимпиады. Они оценивают вероятность их победы с коэффициентом 2,15.

«Если перевести букмекерские коэффициенты в шансы, вероятность победы россиян составит около 40%. Чуть менее 25% шансов у Канады и около 20% у шведов. Финны имеют примерно 12% шансов выиграть хоккейный турнир Олимпиады, а у прочих команд их менее 10%», — цитирует «Интерфакс» эксперта «Рейтинга Букмекеров» Алексея Ткачука.