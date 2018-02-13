НАТО и ЕС разделяют, а не объединяют Европу — Косачев

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев добавил, что границы Европы в формате Североатлантического альянса последовательно передвигаются на восток и раз за разом «разрывают» государства.

По его словам, НАТО и Европейский союз разделяют, а не объединяют Европу, а украинское государство — «трагический пример». Страну поставили перед искусственным и нелепым выбором «с кем вы?».

Константин Косачев в ходе научно-практической конференции объяснил, если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения РФ и со всеми вытекающими отсюда последствиями, тогда можно заметить, что НАТО и ЕС не объединяют Европу.