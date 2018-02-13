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» » «Не смешите мои тапочки» — Саакашвили о политическом убежище в Польше

«Не смешите мои тапочки» — Саакашвили о политическом убежище в Польше


Добавлено: 13 фев 2018 в 12:53, Категория: Украина
«Не смешите мои тапочки» — Саакашвили о политическом убежище в Польше

Как заявляет Лидер «Руха новых сил», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, он не будет просить политического убежища в Польше.

«У меня был разговор с руководством Министерства внутренних дел Польши. Они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Первый вопрос, который они мне задали, — буду ли я просить политическое убежище в Польше. Я ответил, что нет, не буду просить никакого политического спасения», — сказал полититк.

«Как говорят в Одессе: не смешите мои тапочки. Эта власть в Грузии боится меня, как черт ладана. Если бы они хотели экстрадировать меня, они бы сделали это еще вчера», -комментирует политик возможную экстрадицию из Польши в Грузию



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Добавлено: 13 фев 2018 в 12:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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