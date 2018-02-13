«Недалекий человек»: в «ДНР» высмеяли секретаря СНБО Турчинова

Заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о продвижении ВСУ в Донбассе не соответствует реальному положению дел.

Такое заявление сделал «заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин. Так, он отметил: «По всей видимости, недалекий человек Турчинов считает, что линия соприкосновения проходит возле тылового Краматорска, который он изредка посещает. Набравшись смелости и посетив, например Дружковку, он, вероятно, предположил, что линия фронта продвинулась вместе с ним на 10 километров вперед».