«Нет такого километража»: В «ДНР» ответили на слова Турчинова о продвижении ВСУ

Заявление секретаря СНБО Украины Алекандра Турчинова о продвижении ВСУ в Донбассе на 10 километров «не соответствует действительности».

В «оперативном командовании террористов «ДНР» заявили, что у них «нет такого километража «серых зон» и не было нигде».

В «ДНР» добавили: «Если они так считают, то они должны были войти на „нашу территорию“. „На нашу территорию“ они нигде не входили. Они занимали некоторые участки в „серой зоне“, причем не совсем удачные. Заявления о продвижениях — это демонстрация якобы геройских поступков, которых нет».