Невестка Трампа открыла письмо, содержащее подозрительное вещество

Невестка Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Ванесса открыла письмо с неизвестным веществом, которое было адресовано сыну президента Дональду Трампу-младшему, сообщает Департамент полиции Нью-Йорка.Письмо было отправлено на квартиру в Манхэттене, Ванесса Трамп открыла его около 10 утра в понедельник. Реакция на порошок у нее не проявилась сразу, однако ее проверяли врачи. Вещество признано безопасным.Трамп-младший написал в Twitter, что его жена и дети не пострадали: «Ванесса и мои дети в безопасности и невредимы после невероятно страшной ситуации, которая произошла сегодня утром. Поистине отвратительно, что некоторые люди предпочитают выражать свои противоположные взгляды таким тревожным поведением».Пресс-секретарь Белого дома Сара Сэндерс сообщила, что Президент побеседовал со своей невесткой, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.