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Новый порядок погашения потребительского кредита позволит не разориться


Добавлено: 13 фев 2018 в 00:32,
Новый порядок погашения потребительского кредита позволит не разориться
Правительство предложило изменить механизм уплаты просроченных долгов по потребительским займам

До конца февраля депутаты планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект, который предлагает новый механизм уплаты просроченных долгов по потребительским кредитам. Как эта инициатива поможет заёмщику поскорее рассчитаться с банковскими долгами и снизить штрафные пени, «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко.

 - Вячеслав Степанович, насколько актуален данный законопроект и как он защитит права заёмщиков?

- Любой кредит имеет три составляющие. Во-первых, тело кредита — эта сумма, которую вы взяли в долг у банка. Во-вторых, проценты — это сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, которую платит получатель в расчёте на определённый период. В-третьих, пени — своего рода штраф, который вправе назначить банк за просрочку по кредиту. Сегодня население крайне закредитовано. И эта ситуация объясняется объективными причинами. Заёмщик, к примеру, теряет работу и не имеет возможности соблюдать график платежей. Банк назначает штрафные санкции. Даже если гражданин обращается в другую кредитную организацию или устраивается на новую работу, все его платежи уходят на образовавшиеся пени и штрафы. Получается, сколько человек ни работает, ни старается, на теле кредита это никак не сказывается, проценты тоже не уменьшаются. Читайте по теме

Вернуть кредит станет проще


Именно поэтому разработанная правительством инициатива очень своевременная и полностью отвечает своей главной цели — снизить закредитованность населения. Теперь находящийся в затруднительном положении должник получит возможность сначала погасить проценты за пользование денежными средствами, а также основную сумму долга, и только потом — неустойки, пени и штрафы. Я, как и остальные парламентарии, целиком и полностью приветствую принятие такого закона.

- Но, согласитесь, должнику, было бы удобнее сначала погасить тело кредита, а уже потом — все набежавшие проценты и пени. Кстати, некоторые парламентарии предлагают именно такой порядок погашения потребительского кредита, вы его поддерживаете?

- Действительно, заёмщику было бы удобнее сначала гасить тело кредита, а потом проценты и пени. Но мы должны понимать, что в погоне за соблюдением правил потребителя мы также должны соблюдать принципы, на которых основаны рыночные отношения. Именно поэтому единственно правильный механизм тот, который предложен в законопроекте. Первый шаг по пути погашения образовавшейся задолженности — уплатить проценты, затем выплатить тело и в последнюю очередь — штрафы. Уверен, что этот закон позитивно отразится на экономике страны. Такая практика, кстати, давно уже существует в отношении юридических лиц. При погашении кредита предприниматели сначала уплачивают проценты, потом тело кредита и в последнюю очередь пени. Теперь этот порядок применят и к физическим лицам.

- А как действовать заёмщику, если банк назначил драконовские штрафы за неустойку?

- Хочу напомнить, что в правовом государстве решение судебных органов является преобладающим в любой сфере. В случае, когда банк назначил заведомо неисполнимые штрафы, заёмщик вправе обратиться в суд.

Теперь находящийся в затруднительном положении должник получит возможность сначала погасить проценты за пользование денежными средствами, а также основную сумму долга, и только потом — неустойки, пени и штрафы.

Если в судебном порядке будет установлено, что требования кредитных организаций были завышены, это будет приниматься к немедленному исполнению. Таким образом суд может снизить проценты неустойки до разумных пределов.

— Какие ещё меры, по вашему мнению, необходимо предпринять государству для оздоровления ситуации на кредитном рынке?

- Безусловно, такой мерой станет снижение учётной ставки Центробанка, которое приведёт к понижению процентов по кредитам. Следствием этого будет раскредитованность населения и более эффективное использование заёмных средств. Также оживлению экономики будут способствовать меры поддержки государством отдельных категорий граждан — например, молодых семей или пожилых россиян. У нас немало делается для поддержки населения, но дополнительные меры не будут лишними и окупятся сторицей, так как дадут возможность решать основные социальные проблемы населения.

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Добавлено: 13 фев 2018 в 00:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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