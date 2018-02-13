Новый порядок погашения потребительского кредита позволит не разориться

Правительство предложило изменить механизм уплаты просроченных долгов по потребительским займам

До конца февраля депутаты планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект, который предлагает новый механизм уплаты просроченных долгов по потребительским кредитам. Как эта инициатива поможет заёмщику поскорее рассчитаться с банковскими долгами и снизить штрафные пени, «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко.

- Вячеслав Степанович, насколько актуален данный законопроект и как он защитит права заёмщиков?

- Любой кредит имеет три составляющие. Во-первых, тело кредита — эта сумма, которую вы взяли в долг у банка. Во-вторых, проценты — это сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, которую платит получатель в расчёте на определённый период. В-третьих, пени — своего рода штраф, который вправе назначить банк за просрочку по кредиту. Сегодня население крайне закредитовано. И эта ситуация объясняется объективными причинами. Заёмщик, к примеру, теряет работу и не имеет возможности соблюдать график платежей. Банк назначает штрафные санкции. Даже если гражданин обращается в другую кредитную организацию или устраивается на новую работу, все его платежи уходят на образовавшиеся пени и штрафы. Получается, сколько человек ни работает, ни старается, на теле кредита это никак не сказывается, проценты тоже не уменьшаются. Читайте по теме

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Именно поэтому разработанная правительством инициатива очень своевременная и полностью отвечает своей главной цели — снизить закредитованность населения. Теперь находящийся в затруднительном положении должник получит возможность сначала погасить проценты за пользование денежными средствами, а также основную сумму долга, и только потом — неустойки, пени и штрафы. Я, как и остальные парламентарии, целиком и полностью приветствую принятие такого закона.

- Но, согласитесь, должнику, было бы удобнее сначала погасить тело кредита, а уже потом — все набежавшие проценты и пени. Кстати, некоторые парламентарии предлагают именно такой порядок погашения потребительского кредита, вы его поддерживаете?

- Действительно, заёмщику было бы удобнее сначала гасить тело кредита, а потом проценты и пени. Но мы должны понимать, что в погоне за соблюдением правил потребителя мы также должны соблюдать принципы, на которых основаны рыночные отношения. Именно поэтому единственно правильный механизм тот, который предложен в законопроекте. Первый шаг по пути погашения образовавшейся задолженности — уплатить проценты, затем выплатить тело и в последнюю очередь — штрафы. Уверен, что этот закон позитивно отразится на экономике страны. Такая практика, кстати, давно уже существует в отношении юридических лиц. При погашении кредита предприниматели сначала уплачивают проценты, потом тело кредита и в последнюю очередь пени. Теперь этот порядок применят и к физическим лицам.

- А как действовать заёмщику, если банк назначил драконовские штрафы за неустойку?

- Хочу напомнить, что в правовом государстве решение судебных органов является преобладающим в любой сфере. В случае, когда банк назначил заведомо неисполнимые штрафы, заёмщик вправе обратиться в суд.

Теперь находящийся в затруднительном положении должник получит возможность сначала погасить проценты за пользование денежными средствами, а также основную сумму долга, и только потом — неустойки, пени и штрафы.

Если в судебном порядке будет установлено, что требования кредитных организаций были завышены, это будет приниматься к немедленному исполнению. Таким образом суд может снизить проценты неустойки до разумных пределов.

— Какие ещё меры, по вашему мнению, необходимо предпринять государству для оздоровления ситуации на кредитном рынке?

- Безусловно, такой мерой станет снижение учётной ставки Центробанка, которое приведёт к понижению процентов по кредитам. Следствием этого будет раскредитованность населения и более эффективное использование заёмных средств. Также оживлению экономики будут способствовать меры поддержки государством отдельных категорий граждан — например, молодых семей или пожилых россиян. У нас немало делается для поддержки населения, но дополнительные меры не будут лишними и окупятся сторицей, так как дадут возможность решать основные социальные проблемы населения.

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