Орешкин свалил вину за экономические беды России на ленивое население

Оказывается, для того, чтобы экономика России вышла из кризиса, чтобы ее рост стал устойчивым, гражданам страны необходимо больше работать и инвестировать собственные средства в отечественную экономику. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Что скрывается за провокацией министра экономического развития? Давайте предметно проанализируем. По мнению министра экономразвития М.Орешкина, экономическую ситуацию в стране определяет демографическая яма, в которой оказалась страна.

"При такой демографии, при такой динамике рабочей силы для того, чтобы экономика росла быстрее, главная задача - это рост производительности труда".

Каждый конкретный человек должен ответить, готова ли компания, в которой он работает, с тем же количеством сотрудников выпускать на 30% больше или делать ту же самую работу с количеством сотрудников на 30% меньше. Когда у нас в среднем по экономике такое изменение произойдет, вот настолько наша экономика и вырастет".

Для тех же, кто может оказаться за бортом инновационного развития экономики, МЭР совместно с Минтруда готовят программы повышения квалификации, чтобы "обеспечить стабильную ситуацию и дать людям возможность найти работу, желательно, чтобы с зарплатой не ниже, чем та, которая у них была". Одним словом, по мнению министра Орешкина, российские граждане и провоцируют кризис в отечественной экономике, потому что мало и неэффективно работают.

Кроме того, считает министр, на граждан ложится и необходимость вкладывать средства в развитие. Именно "частные инвестиции - это то, что должно стать основой экономического роста", подчеркнул глава Минэкономразвития. Почему граждане в ответе за развитие? Потому что инвестиций за счет госбюджета, по его мнению, неэффективны.

Бюджетный процесс, в той форме, в которой он есть сейчас, он хорошо работал, когда нужно было резко сокращать расходы в кризисные 2015-2016 годы. Но у нас нет выстроенной системы, которая позволяет эффективно распределять ресурсы в экономике".

Разберем слова министра. Первое: российские граждане мало и плохо работают. Категорически с этим не соглашусь. Нанятые сотрудники четко выполняют свои функциональные задачи, которые перед ними ставит менеджмент. Обвинения в неэффективности очень странно выглядят на этом фоне. Особенно, когда анализируешь заработные платы нанятых и тех, кто принимает управленческие решения. Разбежка в зарплатах отличается в разы – на 200-300-400%, но претензия министра высказывается в адрес простых сотрудников.

Второй пункт: граждане должны инвестировать в экономику своей страны.

Это, пожалуй, самое провокативное заявление. Ведь министр очень хорошо осведомлен о том, что четыре года подряд реально располагаемые доходы в стране падают. Люди вынуждены не инвестировать, а выживать, зарабатывая на "кусок хлеба", существуя от зарплаты до зарплаты. Правда, эти слова министра можно трактовать и иначе: граждане, по мнению господина Орешкина, должны вкладывать свои личные деньги в образование и здравоохранение. Где-то мы с вами это уже слышали?

Главная угроза для России – бедность и нищета граждан

Правильно, это позиция господина Кудрина, убежденного в том, что российское население должно участвовать в софинансировании медицины и образования. Другими словами, покупать эти услуги. Почему я утверждаю, что именно этот фактор доминирует в словах главы Минэкономразвития? Ответ прост, он вытекает из его слов о неэффективности государственных (бюджетных и внебюджетных) расходов. Дескать, государство тратит большие деньги, а эффекта ноль. Может, стоит министру на себя и своих подчиненных посмотреть? На минувшей неделе в российском парламенте поймали "за руку" Орешкина и подведомственное ему министерство на очень странных (коррупционных?) схемах по так называемой поддержке малого и среднего бизнеса. Спикер парламента Вячеслав Володин пригрозил министру обращением по этому поводу в правоохранительные органы. Государство неэффективно, потому что такие, как Орешкин, не могут в собственном ведомстве пресечь коррупцию.

И третий фактор: сейчас в российском государстве отсутствует инструментарий, который бы позволил гражданам инвестировать и сберегать. Фондовый рынок в зачаточном состоянии, кругом монополии и олигополии, банковские депозиты имеют минимальную доходность, а сами банкиры отказываются кредитовать реальный сектор.

Порочный круг замкнулся. О том, как из него выйти, Орешкин умалчивает, обвиняя во всех бедах обычных граждан России.

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