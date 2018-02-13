Основатель WikiLeaks сообщил о получении конверта из США с белым порошком

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж прокомментировал инцидент с госпитализацией жены Дональда Трампа - младшего. Об этом сообщил Ассанж на своей странице в Twitter.

Он отметил, что супругу Трампа - младшего доставили в больницу после того, как она открыла конверт. По его словам, он получил из США такой же конверт во вторник.

Ассанж сообщил, инцидент нарушал законодательство Великобритании о терроризме и был передан дипломатической полиции.

Ранее жена Дональда Трампа — младшего Ванесса была доставлена в больницу после того, как открыла конверт с неизвестным белым порошком, который доставили к ней домой. Позже в нью-йоркской полиции заявили о его безвредности.