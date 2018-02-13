Пентагон: В ближайшей перспективе ВСУ смогут достичь уровня НАТО

«Как заявил старший оборонный советник США Стивен Сильверстайн, — «Россия намного слабее в вопросах организации своей армии, чем Украина»

По его словам, на сегодняшний день Украина демонстрирует значительный прогресс в плане реформирования оборонного сектора и в ближайшей перспективе ВСУ смогут достичь уровня НАТО, уверен он.

При этом Сильверстайн все же признает, что сейчас в вопросе вооружения Россия гораздо сильнее. В то же время он не считает, что этот момент является определяющим. «У Путина есть оружие, и есть деньги. Но у Украины есть сердце и воля ее граждан, которую четыре года назад было слышно громко и четко. Меня радует, что украинское военное руководство, в частности министр обороны Полторак, проводит реформы ВСУ систематически и продуманно», — подытожил Сильверстайн