Подозреваемого в убийстве контрактника отправили в СИЗО

Военному 72-й бригады ВСУ Дмитрию Балабухе, которого подозревают в убийстве, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.Соответствующее решение принял судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева.Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.Прокуратура подозревает Дмитрия Балабуху в умышленном убийстве. По словам военного прокурора Валерия Медведева, Балабухе грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.Как известно, 10 февраля 2018 в Киеве возле станции метро "Черниговская" младший лейтенант, контрактник воинской части с дислокацией в г. Белая Церковь убил человека на остановке общественного транспорта.