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«Порошенко приходит конец»: Саакашвили обещает вернуться в Украину


Добавлено: 13 фев 2018 в 18:14, Категория: Украина
«Порошенко приходит конец»: Саакашвили обещает вернуться в Украину

Экс-президент Грузии, лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили пообещал в ближайшее время вернуться в Украину.

В ходе пресс-конференции в Варшаве он отметил: «Во-первых, в любое время Польша может попросить о реадмиссии меня в Украину. Во-вторых, ясно, что я как постоянный житель Украины имею право въехать в Украину. Я сейчас юридически являюсь постоянным жителем Украины. Но это произойдет, когда людей мобилизуют еще больше».

При этом он уточнил, что сегодня пройдет встреча украинской оппозиции, где будет присутствует лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко и другие. Он подчеркнул: «Мы должны мобилизоваться. Если я могу помочь мобилизации украинской оппозиции, я постараюсь помочь».

При этом он напомнил, что во времени Майдана ему удалось прилететь в Киев, несмотря на запрет на въезд. Кроме того, Саакашвили подчеркнул: «Я спокойно прилечу в Борисполь. Меня спокойно встретят люди, и это будет в ближайшее время, потому что Порошенко приходит конец. Мы должны быть очень глупыми и слабыми, чтобы от него сейчас не избавить Украину. Ну не может эта банда дальше управлять Украиной».



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Добавлено: 13 фев 2018 в 18:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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