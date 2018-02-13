Правительство РФ выделило 17 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

Правительство России утвердило распределение свыше 17 миллиардов рублей трансфертов на развитие автомобильных дорог между бюджетами 30 регионов страны.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева было опубликовано во вторник на официальном сайте кабмина.

Из них 6,82 миллиарда рублей направляются бюджетам 17 регионов РФ для реализации крупных, наиболее важных для социально-экономического развития проектов. Еще 5,13 миллиарда рублей будут направлены в два региона страны на финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства. Также 5,1 миллиарда рублей направляются 11 регионам страны с целью проведения реконструкции, капитального ремонта и ремонта уникальных дорожных искусственных сооружений.