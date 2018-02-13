Пушилин назвал заявление Турчинова «явкой с повинной»

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов своим заявлением о продвижении ВСУ в Донбассе публично признался в» нарушении украинской стороной Минских соглашений».

Об этом заявил сегодня «глава делегации ДНР» на Минских переговорах Денис Пушилин. В частности, он отметил: «Заявления Александра Турчинова о продвижении вооруженных сил Украины более чем на 10 километров вглубь созданной зоны безопасности — явка с повинной. Мы и ранее неоднократно говорили о занятии киевскими силовиками населенных пунктов в „серой зоне“. Но теперь об этом открыто заявляет украинский политик, публично признаваясь в нарушениях Минских соглашений украинской стороной в течение последних двух лет».

По его словам, подобные заявления нуждаются в пристальном внимании и оценке со стороны наблюдательной миссии ОБСЕ.