Путин предложил оценить возможность создания торговой онлайн-платформы

На состоявшейся накануне в Кремле встрече президента РФ Владимира Путина с финалистами конкурса управленцев «Лидеры России» глава государства заявил о необходимости изучить возможность создания отечественной платформы для электронной торговли.

По словам российского лидера, эта необходимость обусловлена готовностью ряда работающих в этой среде мировых компаний войти на рынок РФ, передает ТАСС. «Сейчас не буду называть названия тех компаний, которые хотят к нам зайти, но они есть — самые первые, самые ведущие», — пояснил Путин.

Он считает, что сначала надо оценить ситуацию, изучив заинтересованность российской экономики и отечественного потребителя в конкретных товарах и услугах, которые могли бы реализовываться на электронных торговых площадках.

«Нам нужно заводить в полном объеме иностранные платформы или создавать свою собственную, пускай пока достаточно скромную, но имеющую перспективы развития», — заявил президент РФ.

Напомним, в сентябре прошлого года в Рунете открылся интернет-магазин Tmall — проект китайской торговой площадки AliExpress из Alibaba Group, которая в текущем месяце запустила еще одну российскую площадку под названием «Лоукостер» (с товарами стоимостью до 600 рублей).