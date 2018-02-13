Путин всерьез болен: очевидцы сообщили о симптомах

На ближайшее время все встречи с участием Путина отменены. Сам президент исчез.

Как стало известно, причиной публичного исчезновения стали осложнения в результате болезни. Ранее, на встрече с руководителем Палестины Махмудом Аббасом и участником финальной стадии конкурса «Лидеры России», президент России говорил хриплым голосом и в первые минуты встречи принес извинения за потерю голоса.

Через некоторое время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что у президента простуда. Однако на сайте Кремля появилось видео, на котором Путин говорит охриплым голосом, и в целом у него рассеянное поведение. Несколько раз российский президент спрашивал участников о том, на что ранее уже получал ответы, а одна из участниц встречи рассказала Путину, что ранее проживала в Новосибирске, но он повторно ее спросил о месте жительства. По всей видимости здоровье президента России оставляет желать лучшего.