Разрешение на сбор древесной зелени могут закрепить в Лесном кодексе

Предложенные группой депутатов от фракции ЛДПР поправки в Лесной кодекс, которые введут в него понятия «валежник» и «древесная зелень», обсудят 13 февраля на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Изменения должны быть внесены в статью 32 Лесного кодекса. Под термином «древесная зелень» предлагается понимать листья, почки, хвою и побеги хвойных и лиственных пород диаметром до 8 мм у основания, а под термином «валежник» — лежащие на земле сухие деревья, кустарники и их части.

В пояснительной записке авторы документа указывают, что «древесная зелень хвойных и лиственных деревьев является ценным сырьём для получения хлорофилло-каротиновой пасты, витаминной муки, хлорофиллина натрия и входят в число натурального сырья, которое можно применять в течение всего года».

Между тем Госдума на заседании 7 февраля уже приняла в первом чтении проект поправок в ту же 32-ю статью Лесного кодекса, они также касаются сбора валежника. Авторами этого законопроекта выступили более 70 парламентариев.

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