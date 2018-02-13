РФ изменит отношение к странам с военным присутствием в них США

Глава комиссии Совфедерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что для России нет никакого кошмара в «европейской инициативе сдерживания», реализуемой Вашингтонов в регионе.

Однако РФ оставляет за собой право реагировать на практические шаги американской программы, в том числе на дополнительное военное присутствие США в других странах Европы.

РИА Новости цитирует Климова:

Кроме того, Климов добавил, что Москва по-прежнему придерживается оборонительной, а не наступательной стратегии.

Ранее стало известно о том, что Администрация США запрашивает у Конгресса дополнительное финансирование на 2019 год в объеме $6,3 млрд. Дополнительное вливание в бюджет Пентагона необходимо американцам на реализацию программы «Европейская инициатива сдерживания», направленную против РФ.