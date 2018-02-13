Российских военных ограничат в использовании соцсетей

Военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации не рекомендуется пользоваться социальными сетями — то есть, ресурсами "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук" и прочими подобными. Об этом сообщают "Известия", ссылающиеся на Министерство обороны РФ.Кроме соцсетей, российским военным не рекомендуется пользоваться сервисами, использующими геолокацию (последнюю военнослужащим и вовсе рекомендуют полностью отключать). Плюс, военным не советуют публиковать в Интернете информацию о своей службе.Приведенные выше рекомендации пока что не являются обязательными, однако станут таковыми, как только специалисты Министерства обороны подготовят соответствующие законодательные поправки."Еще в конце прошлого года мы разработали правила, регулирующие поведение военных в Интернете. Для того, чтобы военнослужащие могли воспринимать рекомендации наглядно, они были выполнены в виде плакатов и памяток агитации", — заявляют официальные представители Минобороны.В МО РФ отмечают, что любая информация, публикуемая российскими военными в Интернете, тщательно анализируется сотрудниками западных спецслужб.